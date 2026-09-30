Türkiye ağustosta enerji ithalatı için 6 milyar 464 milyon 353 bin dolar ödedi - Son Dakika
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Türkiye ağustosta enerji ithalatı için 6 milyar 464 milyon 353 bin dolar ödedi

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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 464 milyon 353 bin dolar oldu. Aynı dönemde ham petrol ithalatı yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 844 bin 434 tona geriledi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 464 milyon 353 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 28 milyar 705 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 6 milyar 464 milyon 353 bin dolarlık kısmı, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar"dan oluştu.

Geçen yıl ağustosta bu tutar 4 milyar 831 milyon 522 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 33,8 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 844 bin 434 tona geriledi.

Kaynak: AA
Hamster CoinEkonomiTürkiyeEnerjiSon Dakika

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