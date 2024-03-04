Türkiye, Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu

Türkiye, Almanya\'dan en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu

Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının artmasıyla birlikte Türkiye, İspanya'yı geçerek en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu. Türkiye, 2024 yazı için en popüler tatil destinasyonları arasında birinci sıraya yerleşti.

04.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin, İspanya'yı geçerek ilk sıraya yerleştiği bildirildi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının ocak ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 30 arttığı belirtildi.

Rezervasyonlarda 2019 yaz dönemindeki rakamın yüzde 11 üzerine çıkıldığı ifade edilen açıklamada, buna rağmen hala Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 17 altında kalındığı kaydedildi.

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada, "2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İstanbul Boğazı kıyısındaki ülke özellikle çocuklu aileler arasında popüler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'yi İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın takip ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, İspanya, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu - Son Dakika

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