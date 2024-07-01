Türkiye, Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne başladı

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 4. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibinin 71 derece kuzey enleminden sefere başlamak için Norveç'in Tromso şehrine ulaştığını ifade etti.

Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bilimde sınır tanımadığını bildirdi.

Arktik Bölgesi'nin (Kuzey Kutbu ve çevresi) iklim değişikliğinin en hızlı gözlemlendiği yerlerden biri olduğunu aktaran Kacır, bu yıl 8'incisi tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ardından 4'üncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kacır, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibinin, 71 derece kuzey enleminden sefere başlamak için Norveç'in Tromso şehrine ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"11 kişiden oluşan bilim heyetimiz, yaklaşık 1 ay boyunca Arktik Okyanusu'nda 24 ayrı noktada 16 proje için bilimsel örneklemeler ve çalışmalar gerçekleştirecek. Bilim insanlarımız, kutup bölgelerinde küresel iklim değişikliğinin nedenlerine ve etkilerine dair net veriler sunmayı hedefliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde ve Bakanlığımızın uhdesinde gerçekleşen kutup bilim seferleri, ülkemizin bilim kapasitesine büyük katkı sağlarken, bilim insanlarımızın gerçekleştirdiği araştırmalarla insanlığın ortak sorunlarına dair çözümler ve yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz."