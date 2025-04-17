Türkiye-Birleşik Krallık İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Birleşik Krallık İş Birliği Güçleniyor

Türkiye-Birleşik Krallık İş Birliği Güçleniyor

Türkiye'nin sanayi potansiyeli ve stratejik konumu, Birleşik Krallık ile iş birliğini artırıyor.

17.04.2025 12:23
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Türkiye nitelikli sanayisi ve güçlü üretim altyapısıyla Birleşik Krallık için stratejik bir ortak konumundadır" dedi.

ASO ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde "Birleşik Krallık'ta Yatırım ve İş Birliği Fırsatları" temalı 'Birleşik Krallık Ülke Günü' toplantısı yapıldı. ASO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Birleşik Krallık'ın Türkiye için ekonomik, ticari ve stratejik açıdan önemli bir ortak olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan benzersiz konumu ve coğrafi avantajı hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli fırsat ve potansiyeller içermektedir. Bu doğrultuda 2021 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması ilişkilerimizin gelişimini kazandırmış ve iş dünyalarımız için yeni olanaklara da kapı aralamıştır" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın sanayi devriminden dolayı dünya üretiminde öncü bir rol oynadığını ve inovasyon, yüksek teknoloji ve üretim kültürünü küresel ölçekle şekillendiren bir ülke olduğunu aktaran Ardıç, "Türkiye ise enerji koridorları, gelişmiş lojistik ağları, nitelikli sanayisi ve güçlü üretim altyapısıyla Birleşik Krallık için stratejik bir ortak konumundadır" şeklinde konuştu.

Ardıç, 2024 yılında Birleşik Krallık'a ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 22.7 artarak 15.3 milyar dolar olduğunu söyleyerek, "Yine aynı dönemde ithalatımız yüzde 5 artarak 6.8 milyar dolara çıkmıştır. Bu çerçevede 2024 yılı itibariyle Türkiye'de yine 8.4 milyar dolarlık bir ticaret fazlası oluşmuştur" açıklamasında bulundu.

"Serbest bölge projesi farklı coğrafyalardan yatırımcıları çekebilecektir"

Türkiye'nin Birleşik Krallık'la olan ticaret verilerine değinen Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"2019 yılında yaklaşık 661 milyon dolar seviyesinde olan dış ticaret açığımız, 2024 itibariyle önemli ölçüde azalarak 48 milyon dolara gerilemiştir. Bu çerçevede 2024 yılı Ankara açısından ihracat anlamında dikkat çekici bir yıl olmuştur. Birleşik Krallık'a ihracatımız 375 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, ithalatımız da 424 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece dış ticaret hacmimiz 800 milyon dolara yükselmiştir. Fizibilite raporunu tamamladığımız ASO Ankara Teknoloji Üssü projesiyle çalışmalarına başladığımız serbest bölge projesi, İngiliz yatırımcıları ve iş dünyası başta olmak üzere farklı coğrafyalardan yatırımcıları çekebilecektir."

Dünyada yaşanan mevcut siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye büyük önem atfettiklerini vurgulayan Ardıç, bu gelişmelerin ülkeler arasındaki dış ticaretin seyrini doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

"Ankara'yı önde gelen teknoloji merkezi haline getirecek projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz"

Başkentin sanayi potansiyelini arttırmak ve küresel ölçekle daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını belirten Ardıç, "14 organize sanayi bölgesi, 13 teknopark ve 15 milyar dolar ihracatıyla Ankara'yı önde gelen teknoloji merkezi haline getirecek projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve teknoloji politikalarının şekillendirilmesine katkı sunmak ve iş dünyasına yol gösterici olmak amacıyla kapsamlı analizler ve stratejik raporlar üretmeye devam ettiklerini dile getiren Ardıç, "Bu vizyonun en somut örneklerinden biri, Türkiye'de ilk kez Odamız tarafından hazırlanan 'İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK'dir'. Çok yönlü ve somut kriterlerle illerimizin performansını değerlendiren bu endeks, ülkemizin bölgesel teknoloji haritasını ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Ankara'nın savunma, havacılık gibi sektörlerdeki dikkat çekici performansı etkileyicidir"

Toplantıda Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim inovasyon merkezi olarak kendini kanıtladığını söyleyen Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise, "Ankara'nın savunma, havacılık, makine, ilaç gibi sektördeki dikkat çekici performansı etkileyicidir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ekonomik ve ticaret ortaklığını derinleştirmeyi önemsediklerinin altına çizen Morris, "Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki özellikle mal ve hizmetler alanındaki ticaret, şu anda yıllık 26 milyar sterlin değerinde. Serbest ticaret anlaşmasının ardından ikili ticaretimizi daha da artırma potansiyeli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesini istediklerine dikkati çeken Morris, genişletilmiş ve modernize edilmiş yeni serbest ticaret anlaşmasından her iki ülkenin de istifade edeceğine inandıklarını söyledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Birleşik Krallık İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

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