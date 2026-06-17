Türkiye-Burundi Ekonomi İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Burundi Ekonomi İş Birliği Toplantısı

Türkiye-Burundi Ekonomi İş Birliği Toplantısı
17.06.2026 12:40
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Ankara'da Türkiye-Burundi KEK Toplantısı yapıldı, ticaret ve iş birliği konuları ele alındı.

Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana'nın eş başkanlığında düzenlenen Türkiye-Burundi 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda ticaretin artırılması ve birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantının ardından mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye-Burundi 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana eş başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 16-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen toplantıda, iki ülkenin teknik heyetleri ilk gün gündem maddelerini ve muhtemel iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın da katıldığı toplantının ikinci gününde iki bakan ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından toplantıya ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

KEK Toplantısı ve bakanlar arasındaki temaslarda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ile enerji, sanayi, bilim, standardizasyon, ulaştırma, iletişim, çevre ve şehircilik, eğitim, yükseköğretim ve bilimsel araştırma, sağlık, tarım ve hayvancılık, su ve ormancılık, gençlik ve spor, kültür ve turizm, askeri ilişkiler, aile ve sosyal hizmetler ile teknik iş birliği alanlarındaki ortak çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı. Türkiye'den Burundi'ye başlıca silah ve mühimmat ile gıda müstahzarları ihraç edildiği belirtilen toplantıda, Burundi'den yapılan ithalatın ise ağırlıklı olarak kahveden oluştuğu kaydedildi. Ziyaretin son derece olumlu ve dostane bir atmosferde geçtiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Savunma, Ekonomi, Burundi, Türkiye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Burundi Ekonomi İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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