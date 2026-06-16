Türkiye-Çin İlişkilerinde Tarihi Adım

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sosyal Kalkınma İşleri Komitesi Başkanı Yang Zhenwu ile bir araya geldi.

Bilgin, Meclis'te heyetlerin de yer aldığı görüşmede yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel önemine işaret etti.

İki ülkedeki bu komisyonlar arasında gerçekleşen ilk temasın bugün gerçekleştiğini anlatan Bilgin, bu nedenle tarihi bir adım atıldığını vurguladı. Türkiye ve Çin arasındaki dostluğun karşılıklılık ilkesi etrafında gelişeceğine ve gelecekte daha büyük işler başarılacağına inandığını belirten Bilgin, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık, çalışma ve aile alanlarında büyük değişimlere imza attığını söyledi.

Çin'in sağlık alanında olağanüstü teknolojik yenilikler yarattığının bilincinde olduklarını, bu sektörde 2 ülkenin işbirliği için çok geniş imkanlar bulunduğunu ifade eden Bilgin, karşılıklı ilişkileri Yang Zhenwu'nun ziyaretiyle ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Bilgin, Çin ile ilgili temasların, bu imkanların daha da gelişmesine katkı yapacağını kaydetti.

Komisyon Başkanı Bilgin, Çin ve Türkiye'yi Asya'nın yeni yükselen güçleri olarak gördüğünü belirterek, "Sizin coğrafyanızda Çin'in dünyanın kalkınma hızı bakımından en yüksek kalkınma hızını gerçekleştiren bir ülke olması, bizim de kendi coğrafyamızda Orta Doğu'da en hızlı büyüyen ikinci ülke olmamız son 20 yılda dünyanın en çok dikkatini çektiği hususlar olmuştur. Bu kalkınma hızlarını sosyal gelişme alanlarına yayarak toplumsal refahı arttıracak bir şekilde düzenleyerek daha da ileriye doğru gideceğimizi ve bu işbirliğinin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sosyal Kalkınma İşleri Komitesi Başkanı Yang Zhenwu ise bu yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 55. yılı olduğunu anımsattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yang Zhenwu, bu kapsamda dün Birinci ve İkinci Meclis binalarını, engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezleri ile çocuk evlerini, bu sabah da Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ve çelenk bıraktıklarını anlattı.

Yang Zhenwu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın saygı gösterdiği tarihi bir kişilik olduğunu ve onu saygıyla andıklarını dile getirdi.

Çin ve Türkiye ilişkilerinin yeni bir döneme geçmesine katkıda bulunabileceklerini söyleyen Yang Zhenwu, "Çin ve Türkiye arasında birtakım benzerlikler vardır. Hem tarih hem de kültür açısından çok kökenli ülkeleriz. İki ülkenin de bağımsız ruhu vardır." değerlendirmesinde bulundu.