Türkiye-Çin İlişkilerinde Tarihi Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Çin İlişkilerinde Tarihi Adım

Türkiye-Çin İlişkilerinde Tarihi Adım
16.06.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Komisyonu Başkanı Bilgin, Çinli yetkiliyle görüşerek iki ülke ilişkilerini güçlendirdi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sosyal Kalkınma İşleri Komitesi Başkanı Yang Zhenwu ile bir araya geldi.

Bilgin, Meclis'te heyetlerin de yer aldığı görüşmede yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel önemine işaret etti.

İki ülkedeki bu komisyonlar arasında gerçekleşen ilk temasın bugün gerçekleştiğini anlatan Bilgin, bu nedenle tarihi bir adım atıldığını vurguladı. Türkiye ve Çin arasındaki dostluğun karşılıklılık ilkesi etrafında gelişeceğine ve gelecekte daha büyük işler başarılacağına inandığını belirten Bilgin, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık, çalışma ve aile alanlarında büyük değişimlere imza attığını söyledi.

Çin'in sağlık alanında olağanüstü teknolojik yenilikler yarattığının bilincinde olduklarını, bu sektörde 2 ülkenin işbirliği için çok geniş imkanlar bulunduğunu ifade eden Bilgin, karşılıklı ilişkileri Yang Zhenwu'nun ziyaretiyle ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Bilgin, Çin ile ilgili temasların, bu imkanların daha da gelişmesine katkı yapacağını kaydetti.

Komisyon Başkanı Bilgin, Çin ve Türkiye'yi Asya'nın yeni yükselen güçleri olarak gördüğünü belirterek, "Sizin coğrafyanızda Çin'in dünyanın kalkınma hızı bakımından en yüksek kalkınma hızını gerçekleştiren bir ülke olması, bizim de kendi coğrafyamızda Orta Doğu'da en hızlı büyüyen ikinci ülke olmamız son 20 yılda dünyanın en çok dikkatini çektiği hususlar olmuştur. Bu kalkınma hızlarını sosyal gelişme alanlarına yayarak toplumsal refahı arttıracak bir şekilde düzenleyerek daha da ileriye doğru gideceğimizi ve bu işbirliğinin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sosyal Kalkınma İşleri Komitesi Başkanı Yang Zhenwu ise bu yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 55. yılı olduğunu anımsattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yang Zhenwu, bu kapsamda dün Birinci ve İkinci Meclis binalarını, engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezleri ile çocuk evlerini, bu sabah da Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ve çelenk bıraktıklarını anlattı.

Yang Zhenwu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın saygı gösterdiği tarihi bir kişilik olduğunu ve onu saygıyla andıklarını dile getirdi.

Çin ve Türkiye ilişkilerinin yeni bir döneme geçmesine katkıda bulunabileceklerini söyleyen Yang Zhenwu, "Çin ve Türkiye arasında birtakım benzerlikler vardır. Hem tarih hem de kültür açısından çok kökenli ülkeleriz. İki ülkenin de bağımsız ruhu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Vedat Bilgin, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Çin İlişkilerinde Tarihi Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:23:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye-Çin İlişkilerinde Tarihi Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.