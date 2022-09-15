TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu - Son Dakika
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu

15.09.2022 14:53
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Ağustos 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 18,7 artışla 63,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,1 yükselişle 40,2 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 31 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 25,2 milyar doları anapara, 5,8 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 30,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 54,7 milyar dolara indi.?????????????

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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