Tcmb: Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Temmuz'da 217,3 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2022 verilerine göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2021 yıl sonunda 256,0 milyar dolar iken 2022 temmuz sonunda 217,3 milyar dolar oldu.

TCMB, Temmuz 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Temmuz sonu itibariyle UYP verilerine göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 0,3 azalışla 287,3 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 7,3 düşüşle 504,6 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 217,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2021 sonunda eksi 256 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi temmuzda 2021 sonuna kıyasla yüzde 8,9 azalarak 101,3 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,9 artarak 127,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,6 artışla 53,4 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 22,9 azalışla 109,5 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI TEMMUZDA 2021 SONUNA GÖRE YÜZDE 11,6 AZALARAK 84,9 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Portföy yatırımları, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 11,6 azalarak 84,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 19,4 azalışla 14,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku yüzde 63,2 düşüşle 1,3 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 4,1 azalışla 43,5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 1,3 artışla 310,3 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 7,1 artarak 37,3 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 12,7 yükselerek 10,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 azalarak 60,9 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,9 gerileyerek 96 milyar dolara indi.