Kavcıoğlu: İslam İit Üyesi Ülkeler Olarak Ekonomilerimizin Dayanıklılığını Artırma Çabalarımızı Güçlendirmemiz Gerekmektedir - Son Dakika
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Kavcıoğlu: İslam İit Üyesi Ülkeler Olarak Ekonomilerimizin Dayanıklılığını Artırma Çabalarımızı Güçlendirmemiz Gerekmektedir

26.09.2022 12:03
Kavcıoğlu: İslam İit Üyesi Ülkeler Olarak Ekonomilerimizin Dayanıklılığını Artırma Çabalarımızı Güçlendirmemiz Gerekmektedir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pandeminin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiye ilişkin mevcut endişelere yenilerini ekleyerek ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırdığını belirterek, "Bu zorlu ortamda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olarak ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik çabalarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pandeminin yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşının küresel ekonomiye ilişkin mevcut endişelere yenilerini ekleyerek ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırdığını belirterek, "Bu zorlu ortamda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olarak ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik çabalarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir" dedi.

Kavcıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Kavcıoğlu'nun konuşmasından bölümler Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldı. Buna göre, Kavcıoğlu, şunları söyledi:

"GÜNDEMİ 3 SORU OLUŞTURUYOR: Gündemimizi küresel olarak içinde bulunduğumuz koşulların ortaya koyduğu üç soru oluşturuyor: Artan enflasyonist baskıların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu, bölgesel çatışmaların seyri ve artan belirsizlik ortamında merkez bankalarının ne tür politikalar uygulayacağı.

KÜRESEL EKONOMİYE DAİR BELİRSİZLİKLER ARTTI: Pandeminin yanı sıra savaş, küresel ekonomiye ilişkin mevcut endişelere yenilerini ekleyerek ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırmıştır. Bu şokların olumsuz etkileri ülkeler arasında zamanlama ve şiddet açısından farklılık göstermiştir. Bu zorlu ortamda, İİT üyesi ülkeler olarak ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik çabalarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir.

İİT BÜNYESİNDE DAHA YAKIN İŞ BİRLİKLERİ KURULMALI: İİT çatısı altında, farklı yapıda ekonomilerden oluşan zengin bir topluluğa sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki bu çeşitliliği, İİT bünyesinde daha yakın iş birlikleri kurarak fırsata çevirebiliriz. Ülkelerimiz arasında daha entegre bir finansal sistemin inşa edilmesi, kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha verimli sermaye dağılımına olanak sağlayacaktır.

MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARALARININ KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALI: Ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve merkez bankası dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate alınması gereken iki önemli husustur."

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Kaynak: ANKA

Şahap Kavcıoğlu, Ukrayna, Rusya, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kavcıoğlu: İslam İit Üyesi Ülkeler Olarak Ekonomilerimizin Dayanıklılığını Artırma Çabalarımızı Güçlendirmemiz Gerekmektedir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavcıoğlu: İslam İit Üyesi Ülkeler Olarak Ekonomilerimizin Dayanıklılığını Artırma Çabalarımızı Güçlendirmemiz Gerekmektedir - Son Dakika
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