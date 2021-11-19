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Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL - Son Dakika

Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL

19.11.2021 11:06
Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), ekim ayı açlık sınırının 2 bin 988 lira olduğunu açıkladı. 2003 yılında günlük açlık sınırı 15 lira iken bugün 99 lira. Ekim ayında en yüksek maliyet grubunu günlük 35 TL ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) ekim ayında açlık sınırının 2 bin 988 lira yoksulluk sınırının ise 10 bin 335 lira olduğunu açıkladı. Açlık sınırı İstanbul'da 3 bin 150 lira oldu.

BİSAM'dan yapılan açıklamada, açlık sınırının 2020 Ekim'de 2 bin 362 TL olduğu anımsatılarak, "Açlık sınırı bir yılda 626 TL artarken aynı dönemde asgari ücretteki artış 502 TL ile sınırlı kaldı" dendi.

GÜNLÜK HARCAMA 99 TL'YE YÜKSELDİ

BİSAM'a göre, dört kişilik bir aile 2003 Ekim'de günlük minimum 15,4 TL'ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 99,6 TL'ye sağlıklı beslenebiliyor. Bu kapsamda, 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırının 6.5 katına çıktığını ifade eden BİSAM, açıklamasında "Aynı dönemde enflasyon ise 5,63 katına yükseldi. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artışın üzerinde gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL

BİSAM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 988 TL. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 10 bin 335 TL olarak gerçekleşti."

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterdiği hatırlatılan açıklamada şöyle dendi: "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 800 lira. Bu değer yetişkin bir kadın için 772, 15-18 yaş bir genç için 851, 4-6 yaş arası bir çocuk için 565 liradır."

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 25,72 lira, yetişkin bir erkeğin 26,67 lira, 15-18 yaş arası bir gencin 28,38 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 18,82 lira.

EN YÜKSEK MALİYET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Ekim ayında en yüksek maliyet grubunu günlük 35.41 TL'lik harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. BİSAM açıklamasında şöyle dendi: "Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 99,60 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 9,88 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır."

Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL

Asgari Ücret, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL - Son Dakika
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