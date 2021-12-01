Üye Girişi
Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi - Son Dakika

Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi

01.12.2021 11:06
Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi

Türkiye'de ailelerin yüzde 49'u, geçen yıl uygulanan uzaktan eğitim döneminde ek cihaz satın aldı veya kiraladı.

Türkiye'de ailelerin yüzde 49'u, geçen yıl uygulanan uzaktan eğitim döneminde ek cihaz satın aldı veya kiraladı.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, gerçekleştirdiği ankette ailelerin geçen yılki zorunlu uzaktan eğitim dönemi sırasında karşılaştığı teknik zorlukları araştırdı.

Raporun Türkiye verilerine göre, çocukların yüzde 84'ü, düzenli veya periyodik olarak çevrim içi derslere bağlanmada teknik zorluklar yaşadı. Yüzde 78'i cihazlarının çalışması için ebeveynlerinden yardım aldı. Ancak öğrencilerin yüzde 27'si teknik sorunları kendi başlarına çözdü.

Birçok öğrenci, derslere ayak uydurmak için cihazlarına ek programlar yüklemek zorunda kaldı. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 67'si yeni video konferans hizmetlerini kullanmaya başladı ve yüzde 36'sı etkileşimli simülatörleri ve diğer eğitim programlarını indirdi. Ebeveynlerin yüzde 16'sı bir güvenlik çözümü kullanmaya başlamayı gerekli buldu.

Dijital araçlara yönelik talep artarken, eğitim sektörü siber suçluların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saldırılarda en popüler cazibe merkezi Zoom oldu. İkinci sırayı Moodle, onu Google Meet izledi. Popüler çevrim içi öğrenme/video konferans platformları gibi görünen tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısı, Google Classroom hariç tüm platformlarda arttı.

"Uzaktan eğitim bazı teknik sorunları beraberinde getirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Çevrimiçi Çocuk Güvenliği Departmanı Başkanı Andrey Sidenk, uzaktan öğrenmeye kitlesel zorunlu geçişin yalnızca müfredata hakim olma açısından değil, aynı zamanda teknik yönden de sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Birçok ailenin bu amaçla ek cihaz satın aldığını, arkadaşlarından veya okuldan ödünç temin ettiğini aktaran Sidenk, "İnsanlar program kurmak ve internet bağlantısı gibi sorunları çözmek zorunda kaldı. Bu hem ebeveynler hem de çocuklar için zor bir dönemdi. Ancak çevrim içi dünyaya derinlemesine dalmakla kazanılan deneyimin, geleneksel çevrim dışı öğrenme biçimini yeniden ele almamıza ve daha fazlasını kullanmamıza yardımcı olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, Türkiye, Google, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor 11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor 11:05 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor! 11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor! Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil 09:50 Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? 08:46 Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?

Son Dakika Haberleri
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
11:08 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
11:04 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor!
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
10:24 Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?
Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar "adli kontrolle" serbest kaldı! Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar "adli kontrolle" serbest kaldı!         
11:14
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor! Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor!         
10:57
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:19:14. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement