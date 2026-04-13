Türkiye\'de Aroma ve Esans Üretimi

Fransa'da gıda aromaları ve esans üretimlerinde deneyim kazanan Gülistan Dursun Robert ile kardeşi Cennet Melis Uslukılınç, Antalya'nın Alanya ilçesinde devlet desteğiyle kurdukları tesisle sektörde büyümeyi hedefliyor.

Robert, AA muhabirine, 15 yıl yaşadığı Fransa'dan geçen yıl Alanya'ya gelerek şirketi kurduğunu söyledi.

Edindiği bilgi ve tecrübeyi Türkiye'ye taşımayı amaçladığını belirten Robert, bunun için Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi bünyesindeki Alanya Teknoloji Geliştirme Merkezinde ofis açtıklarını kaydetti.

Yaklaşık 6 ay önce de KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı'na başvurduklarını ve ocak ayında 2 milyon liralık destek almaya hak kazandıklarını belirten Robert, "Türkiye aroma ve esans sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Fransa'dan edindiğim bilgi birikimi Türkiye'deki üretim kapasitesiyle birleştirerek kardeşimle sektöre katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Robert, şirket olarak ilk aşamada gıda aromaları üretimine başladıklarını, ikinci etabın ise esans üretimi olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Amacımız Akdeniz Bölgesi'ni Türkiye'nin kozmetik merkezi haline getirmek. Bunu da hak eden bir bölge. Örneğin Isparta uçucu yağ üretiminde dünyada kendisini kanıtlamış bir yer. Burada bize düşen görev de gül, lavanta, kekik gibi bitkisel ham maddeleri, koku ve aroma teknolojileriyle birleştirmek, katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürmek."

-İlk ihracat Irak, Dubai, Kuveyt ve Rusya'ya

Eylül itibarıyla ihracata başladıklarını aktaran Robert, bu yılki hedeflerinin 300 bin avro ihracat rakamına ulaşmak olduğunu ifade etti.

Hedeflerine ulaşmaları halinde ihracat destek programlarına başvurmayı da planladıklarını anlatan Robert, bu desteklerle üretim projelerini daha teknolojik hale getirmeyi düşündüklerini vurguladı.

Robert, Türkiye'nin jeopolitik konumunun büyük bir avantaj sunduğuna dikkati çekerek, özellikle Orta Doğu ve Rusya pazarlarında Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Bu anlamda ilk ihracatı da Irak, Dubai, Kuveyt ve Rusya'ya yaptıklarını kaydeden Robert, "Fransa'ya ihracat yaptığımızda çok önemli bir noktaya geldik diyebiliriz ama önceliğimiz Fransa ile güçlü işbirlikleri kurmak, iki ülkenin bilgi birikimini bir araya getirmek ve çok kültürlü bir şirket yapısı oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Robert, girişim sürecinde en büyük destekçisinin kız kardeşi olduğunu, kardeşinin kurumsal pazarlama ve iletişim alanındaki tecrübesinin şirketin gelişiminde önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

-"Süreçte hem dikkat çektik hem de güçlü destek gördük"

Cennet Melis Uslukılınç ise yaklaşık 20 yıldır farklı şirketlerde pazarlama ve müşteri deneyimi süreçlerini yönettiğini söyledi.

Ablasının teklifiyle yeni bir yola çıktığını belirten Uslukılınç, şunları kaydetti:

"Ablamın ve benim farklı kurumsal tecrübelerimiz oldu. Bu yolculukta birbirimizi çok iyi tamamladığımızı düşünüyorum. İki kadın girişimci olarak sanayi sektöründe yer almak bizim için iddialı ama aynı zamanda çok anlamlı bir adım oldu. Bu süreçte hem dikkat çektiğimizi hem de güçlü bir destek gördüğümüzü söyleyebilirim. Özellikle devlet teşvikleri ve Alanya'da aldığımız yerel destekler bize doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Başaracağımıza gönülden inanan çok sayıda insan var. Bizim için bu girişim sadece bir ticari hedef değil. Aynı zamanda bir gönül hedefi. Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak, insanların hayatına dokunabilmek ve istihdam yaratmak bizim için çok kıymetli. Bu bölgenin kalkınmasına ve özellikle gençlerine fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz."

Uslukılınç, iki yıl içerisinde toplam cironun yüzde 50'sini ihracattan elde etmeyi hedeflediklerini, bunun kendileri için stratejik bir hedef olduğunu kaydetti.

Şu anda ithal ettikleri ham maddeleri Türkiye'deki tesiste farklı içeriklerle geliştirerek, ürünleri satışa hazır hale getirdiklerini anlatan Uslukılınç, orta vadede üretimin yüzde 100'ünü Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.