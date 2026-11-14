Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylülde 834 bin 27 tonla rekor kırdı - Son Dakika
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Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylülde 834 bin 27 tonla rekor kırdı

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TÜİK verilerine göre yılın ilk 9 ayında ayran ve kefir üretimi 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı. Son 5 yıldaki artış ayran ve kefirde yüzde 45, yoğurtta yaklaşık yüzde 27 oldu.

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylül döneminde 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi de 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın 9 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti. Son 5 yıldaki veriler de üretimdeki artış trendini ortaya koydu.

2022'nin ocak-eylül döneminde 574 bin 939 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 615 bin 693 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 716 bin 270 ton oldu. 2025'te 9 aylık üretimin 779 bin 733 tona, bu yıl ise 834 bin 27 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın 9 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yüzde 45 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Yoğurt üretiminde de rekor

Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. Ocak-Eylül 2022 döneminde 888 bin 676 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 919 bin 627 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün 9 ayında 1 milyon 7 bin 421 tona yükselirken geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 57 bin 428 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 9 ayında 1 milyon 126 bin 83 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yaklaşık yüzde 27'yi buldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülToplam
202254.29955.43863.46954.55466.56667.65667.24274.22871.487574.939
202361.41652.21661.54665.24372.17770.44778.23078.27776.139615.693
202471.65768.60670.53078.63083.59879.15088.80889.86585.426716.270
202575.28673.30670.22985.98393.54488.40397.68998.65296.642779.733
202680.48778.30283.69696.02795.43998.486103.17199.43398.985834.027
Yoğurt üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülToplam
202286.40083.90295.77395.39498.385105.655102.998113.541106.629888.676
202391.43482.58498.46188.611104.691100.105117.848125.035110.858919.627
2024102.27998.429105.788104.656112.801112.648129.608126.980114.2321.007.421
2025105.107103.020104.798110.863121.651115.622135.413136.009124.9461.057.428
2026119.659110.599114.879125.691120.224131.876140.086134.781128.2881.126.083

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiTürkiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylülde 834 bin 27 tonla rekor kırdı - Son Dakika
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