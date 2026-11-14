Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylülde 834 bin 27 tonla rekor kırdı

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylül döneminde 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi de 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın 9 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti. Son 5 yıldaki veriler de üretimdeki artış trendini ortaya koydu.

2022'nin ocak-eylül döneminde 574 bin 939 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 615 bin 693 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 716 bin 270 ton oldu. 2025'te 9 aylık üretimin 779 bin 733 tona, bu yıl ise 834 bin 27 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın 9 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yüzde 45 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Yoğurt üretiminde de rekor

Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. Ocak-Eylül 2022 döneminde 888 bin 676 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 919 bin 627 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün 9 ayında 1 milyon 7 bin 421 tona yükselirken geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 57 bin 428 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 9 ayında 1 milyon 126 bin 83 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yaklaşık yüzde 27'yi buldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)