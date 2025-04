Türkiye'de Beyaz Et ve Yumurta Tüketimi Arttırılmalı

"Yılda kişi başı 30 kilo beyaz et, 300 adette yumurta tüketilmesi gerekiyor"

Tavukçuluk teknolojileri, kanatlı sektörü ve sektör profesyonellerinin buluşma noktalarından VIV Select Türkiye 2025, kapılarını İstanbul'da açtı. Fuar, hem yerel hem de uluslararası sektör liderlerini bir araya getirerek küresel iş bağlantılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Fuarın her sene aşama kaydettiğini vurgulayan HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Tavukçuluk sektörü Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi popülerliği arttı. Sebebi ise hem sağlıklı hem de ekonomik bir ürün. İstatistiklere göre, Türkiye'de 20 kilo beyaz et tüketiyoruz. 200 kilo ile yemeklik yumurta tüketiyoruz. Beyaz et konusunda da üretimi arttırmaktan ziyade katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapma hedeflerimiz var. Üretimimiz senelik 100 bin ton civarında bunu 150 bin tona çıkartmak istiyoruz" dedi.

Fuarın her sene aşama kaydettiğini belirten Sezer, "Türkiye özellikle tavukçuluk sektöründe Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'da nabzının attığı ülke konumuna geldi. Fuar o yüzden çok etkili geçiyor. Tavukçuluk sektörü Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi popülerliği arttı. Sebebi ise hem sağlıklı hem de ekonomik bir ürün. İstatistiklere göre, Türkiye'de 20 kilo beyaz et tüketiyoruz. 200 kilo ile yemeklik yumurta tüketiyoruz. Diğer ülkelerde bu durum çok daha yüksek. Bizim gibi ülkenin yılda 30 kilo beyaz et, 300 adette yumurta tüketmemiz gerekiyor. Yatırımlar olursa kaliteli firmalarımız çok fazla bu rakamlara ulaşmak hayal değil. Son dönemlerde Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerini ihracat edebilir duruma geldik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin özellikle damızlık yumurta ve ürünlerinde çok büyük atak geliştirdiğini vurgulayan Sezer, "Dünyada kalite açısında bir seviyeye geldi, en büyük 6 ihracatçı ülke arasında bulunuyor. O yüzden markamızda hedeflerini büyütüyor. Bu sene içerisinde kapasitemizi yüzde arttırma ve bolca damızlık kümes yapma hedeflerimiz var. Beyaz et konusunda da üretimi arttırmaktan ziyade katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapma hedeflerimiz var. Üretimimiz senelik 100 bin ton civarında bunu 150 bin tona çıkartmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuar, 26 Nisan tarihine kadar ziyarete açık kalacak.