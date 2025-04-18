Türkiye'de Biyoteknoloji Vadisi Kuruluyor

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD), 4,5 milyar dolar yatırım değeriyle Biyoteknoloji Vadisi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük yatırımlardan biri olarak hayata geçirilecek Biyoteknoloji Vadisi, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

İstanbul Tuzla'da 2,7 milyon metrekarelik alanda yapımına başlanan Biyoteknoloji Vadisi, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB), teknoloji geliştirme bölgesi, AR-GE merkezleri, teknoloji transfer ofisi, test ve kalibrasyon laboratuvarları, patent ofisleri, biyoteknoloji ile ilgili lise ve meslek yüksek okulu gibi sektörün tüm katmanlarını ve dinamiklerini içeren dünyanın önemli biyoteknoloji ekosistemlerinden biri olarak tasarlandı.

Toplantıda konuşan BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak yürüttükleri projenin küresel biyoteknoloji ekosisteminde Türkiye'ye öncü bir rol kazandırmak hedefiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Biyoteknoloji Vadisi'nin Avrupa ve Asya'nın en büyük biyoteknoloji kümelenmesi olarak faaliyete geçmeye hazırlandığını aktaran Varlıbaş, "Biyoteknoloji alanındaki yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir merkez olmasını planladığımız Biyoteknoloji Vadisi, aynı zamanda endüstriyel büyümeyi destekleyen ve toplumsal faydaları artıran projelere ev sahipliği yapacak. Vadiyi, sanayi ve akademi arasındaki işbirliklerini de teşvik ederek ileri düzey araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve yenilikçi çözümler sunmak için ideal bir ortam oluşturacak şekilde kurguluyoruz." diye konuştu.

"Biyoteknoloji savunma sanayi kadar stratejik bir alan"

Ercan Varlıbaş, dünyada biyoteknolojinin en stratejik yatırım alanlarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Günümüzde savunma sanayi kadar rağbet gören biyoteknolojinin önemini Kovid-19 pandemisi döneminde çok net gördük. Tüm dünyayı derinden sarsan bu hastalığın hem aşısının hem de tedavilerinin geliştirilmesinde biyoteknoloji kilit rol oynadı. Solunum cihazı bulunamadığı için kaybedilen hastalar, birbirinin eldivenlerine el koyan ülkeler gördük." dedi.

Biyoteknoloji yeteneği olan ülkelerin birçok avantaja sahip olduğunu ifade eden Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Biyoteknoloji ekonomik olarak da çok stratejik ve katma değeri yüksek bir alan. Ancak bu işi katma değerli hale getirecek teknolojilere ulaşmak için bir altyapıyla birlikte bu işi bilenlerin, yönetenlerin ve pazarlayanların bir arada olduğu ekosistem gerekiyor. İşte Biyoteknoloji Vadisi ile bu ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü ekonomik büyüklük olarak Türkiye, dünyada 20'nci sırada yer alıyor ancak biyoteknolojide 48'inci sıradayız. Bu da biyoteknoloji alanında ekonomik büyüklüğümüzle orantılı olmadığımız bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizi bu alanda hak ettiği yere getirmek için öncelikle sanayicisinden yatırımcısına, startup'ından akademisyenine ve bilim insanına, eğitimcisinden öğrencisine, araştırmacısından vasıflı çalışanına kadar biyoteknolojinin tüm taraflarına bir araya getirecek bir yapı oluşturmak istedik.

Proje tamamlanıp tüm ayaklarıyla faaliyete geçtiğinde, ülkemizin biyoteknoloji alanındaki bilgi ve teknoloji birikimini önemli ölçüde artıracak, bu birikimi yerli ve milli üretime ve ihracata dönüştürecek yaşayan, gelişen ve büyüyen bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Nihai hedefimiz ise çok stratejik ve önemli bir alan olan biyoteknolojide Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmak."

BİOSB 160 firmaya ev sahipliği yapacak

BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş, vadinin en önemli ayaklarından birini oluşturan BİOSB'nin biyoteknolojik üretim yapan 160 firmaya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Varlıbaş, "20 bin nitelikli istihdam sağlaması planlanan BİOSB, katma değeri yüksek ürün ihracatıyla Türkiye'nin ihracat birim değerini artırarak gayrisafi milli hasılanın yükselmesine ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacak. Her yıl 15 milyar dolarlık ihracatın yapılması planlanan Biyoteknoloji Vadisi, aynı zamanda ithal ikame ürünlerin üretilmesine imkan veren yapısıyla Türkiye'nin biyoteknoloji ithalatını da azaltacak." diye konuştu.

"Vadi, daha ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişime katkı sağlayacak"

Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki global rekabet gücünü artıracak olan projenin aynı zamanda teknoloji odaklı iş gücüne olan talebi ve nitelikli istihdamı artıracağını belirtti.

Böylece nitelikli personelin korunacağını ve yurt dışındaki uzmanların Türkiye'ye kazandırılacağını ifade eden Ercan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Biyoteknoloji Vadisi çatısı altında, Türkiye'nin seçkin üniversiteleri ve araştırma merkezleri ile geliştirilecek stratejik ortaklıkların, bilimsel araştırmalar ve eğitim süreçlerinde önemli ilerlemelere zemin hazırlayacağını öngörüyoruz. Vadide inşa edilecek lise ve meslek yüksekokulu aracılığıyla, kalıcı ve yenilikçi akademi-sanayi işbirlikleriyle teşvik etmeyi planlıyoruz. Böylece akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacıların sektörel bilgi ve uygulama yeteneklerine sahip, geleceğe hazır bireyler olarak yetişmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Öte yandan Biyoteknoloji Vadisi'nde faaliyet gösterecek biyoteknoloji firmaları ve sağlık sektörüne yönelik üretim yapan firmalar, ilaç, tıbbi cihaz geliştirme, üretim ve dağıtım alanlarında Türkiye'nin öz yeterlilik potansiyelini artıracak. Vadi, bu işleviyle vatandaşlarımızın daha ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağlayacak."

Girişim ekosistemine büyük destek

Biyoteknoloji Vadisi'nin sektörün büyük sanayi kuruluşları ile biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren start-up'ları bir araya getireceğini dile getiren Varlıbaş, "Startup'larımız bir yandan vadinin sunduğu AR-GE merkezi, teknoloji transfer ofisi, test ve kalibrasyon laboratuvarları, patent ofisleri gibi imkanlardan yararlanırken diğer yandan biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilerle işbirlikleri kurma fırsatı yakalayacak." dedi.

Varlıbaş, startup'lar için ayrıca çeşitli kuluçka merkezleri ve destek mekanizmaları sağlamak istediklerini belirterek, "Böylece yeni ve yaratıcı çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine zemin hazırlayabileceğimizi, yerli girişimlerin uluslararası pazarlara açılması için imkan oluşturabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varlıbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmalar kapsamında Güney Kore, Boston ve Tayvan'da da çeşitli temaslarda bulunduklarının sözlerine ekledi.