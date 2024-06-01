Türkiye'de çiğ süt üreticisine 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de çiğ süt üreticisine 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Türkiye\'de çiğ süt üreticisine 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Türkiye, inek sütü üretiminde dünyada 9, Avrupa'da ise 3. sırada yer alıyor. Geçen yıl 21 milyon 481 bin 567 ton çiğ süt üretildi. Üreticilere 2019-2023 döneminde toplamda 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı.

01.06.2024 11:05
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İnek sütü üretiminde dünyada 9, Avrupa'da ise 3'üncü sırada yer alan Türkiye'de çiğ süt üreticisine 2019-2023 döneminde yaklaşık 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı.

AA muhabirinin, "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ulusal Süt Konseyi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl 21 milyon 481 bin 567 ton çiğ süt üretildi.

Çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek, yüzde 4,3'ünü koyun, yüzde 2,5'ini keçi, yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Ülke genelinde, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 982 bin 322 tona çıktı. Söz konusu miktar, ocak-mart döneminde de 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak 2 milyon 799 bin 328 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 427 bin 94 tona çıktı.

Türkiye, inek sütü üretiminde dünyada 9, Avrupa ülkeleri arasında ise 3. sırada yer alıyor. Ülkede süt tüketimi, kişi başına yıllık yaklaşık 40 litre olarak hesaplandı.

Üreticilere destek devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilerin girdi maliyetlerine katkı sağlaması ve üretimin sürdürülebilirliği için desteklerini sürdürüyor.

Bakanlık, bu kapsamda, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak amacıyla üreticilere teşvikler de veriyor.

Bu kapsamda, 2019'da üreticilere toplam 1 milyar 336 milyon 109 bin lira çiğ süt desteği ödendi. Bu tutar, 2020'de 2 milyar 229 milyon 750 bin lira, 2021'de ise 2 milyar 337 milyon 150 bin lira, 2022'de 4 milyar 746 milyon 731 bin lira, geçen yıl ise 4 milyar 258 milyon 668 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece 2019-2023 dönemindeki toplam destek tutarı 14 milyar 908 milyon 408 bin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de çiğ süt üreticisine 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de çiğ süt üreticisine 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
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