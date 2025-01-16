Türkiye'de Çocuklar Yanlış Oyunlar Oynuyor

Ekonomi

Kaspersky, Toluna Araştırma Ajansı tarafından 2023-2024 arasında gerçekleştirilen "Growing Up Online" başlıklı anketin sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen anket sonuçlarına göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 24'ü yaşlarına uygun olmayan bilgisayar oyunları oynuyor. Ancak, çocukların görüşlerine göre, sadece yüzde 31'i yaşlarına uygun olmayan bilgisayar oyunları oynuyor ve bu oran ankete katılan ebeveynlerin ifade ettiğinden çok daha az.

Türkiye'deki çocukların yüzde 32'si haftada 1 ya da 3 kez birkaç saat bilgisayar oyunu oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, ebeveynlerin genellikle çocuklarının bilgisayar oyunları oynayarak çok fazla zaman geçirmesinden endişe duyduklarını belirtti.

Jedidi, "Elbette çocuğun bir rutine uymasını, yeterince uyumasını, ekrana ara vermesini ve fiziksel olarak aktif olmasını sağlamak önemlidir. Ancak ebeveynler her şey için bilgisayar oyunlarını suçlamamalı. Ebeveynler bu alanda proaktif bir tutum sergilemeli, video oyun endüstrisi tarafından sunulan en yeni ürünlerle ilgilenmeli, çocuklarının oyun tercihlerini anlamalı ve işaretlenen yaş sınırlarına dikkat etmelidir. Günümüzde birçoğu eğitim materyalleri içeren çok çeşitli oyunların da sunulduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle bu tür boş zamanları yasaklamamanızı, bunun yerine bir uzlaşma aramanızı öneririz." açıklamalarında bulundu.