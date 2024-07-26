Türkiye'de Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Belirlendi

Ekonomi

Türkiye'de teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın uygulama esasları belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, dijital dönüşüm destek programının başvuru, inceleme, değerlendirme, izleme ve tamamlama süreçlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile söz konusu programın yönetimine ilişkin diğer hususları kapsıyor.

Buna göre, dijital dönüşüm harcaması olarak kabul edilecek harcama kalemlerini ve bunlarda aranacak nitelikleri içeren ürün listesi, kamu politika ve strateji belgelerinde belirlenen öncelikler, desteklerden yararlanabilecek sektörlerin dijital dönüşüm ihtiyaçları, dijital dönüşüm ürün ve hizmetlerinin katma değer üretme potansiyeli, bunların uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği için teknoloji tedarikçilerinin yeterliliği gibi hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Ürün listesi ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre gerekli görüldüğünde Bakanlık tarafından güncellenebilecek.

Geçerli ürün listesi ve ürünlere dair şartlar, programa ilişkin bilgilendirme, başvuru, izleme, değerlendirme ve raporlamaların tek pencere üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen portalda ve/veya Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Yatırımcıların mevcut faaliyetleri kapsamında maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmesini amaçlayan dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek. Doğrudan kapasite artırmaya yönelik komple hat modernizasyonu ile yeni veya tevsi yatırımlar ise desteklenmeyecek.

Başvuru süreci

Program kapsamında başvuru, değerlendirme, izleme süreçlerine dair iş ve işlemler Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin temsilcileri, programa portal üzerinden başvurabilecekler.

Başvuru aşamasında, yatırımcının başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en az 5 yıldır faaliyette olması, Bakanlıkça belirlenen ve portalda ilan edilen ana faaliyet alanında faaliyet göstermesi ve asgari sabit yatırım tutarının 30 milyon lira olması gibi kriterler aranacak.

Yatırımcı, teşvik belgesi süresi boyunca her bir takvim yılında gerçekleştirdiği dijital dönüşüm yatırımlarına ilişkin gelişme raporunu, takip eden takvim yılının ocak ayının sonuna kadar portal üzerinden Bakanlığa bildirecek.

Tamamlanmaması halinde yatırım öncelikli yatırım olma, işletme de dijital dönüşüm merkezi olma niteliğini kaybedecek. Bu projeler için yatırımın niteliğine göre diğer teşvik uygulamalarından en uygun görülen program dikkate alınarak teşvik belgesi düzenlenecek.

Dijital dönüşüm yetkinliği

Dijital dönüşüm yatırımlarının başarıyla yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce, yatırımcıların dijital dönüşüm yetkinliklerinin gelişimine yönelik eğitim ve danışmanlık programları uygulanacak.

Yatırımcı, yürüttüğü dijital dönüşüm yatırımının kapsamına ve işletmenin ölçeğine göre Genel Müdürlük tarafından atanacak dijital dönüşüm yetkinlik geliştirme programlarını zamanında tamamlamakla yükümlü olacak. Atanan programları zamanında tamamlamayan yatırımcıların tamamlama vizesi işlemi yapılmayacak ve revizyon talepleri değerlendirmeye alınmayacak. Program kapsamında tamamlama vizesi yapılmış yatırımcı tekrar programa başvurabilecek.