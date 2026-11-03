Türkiye'de dün 931 bin 181 megavatsaat elektrik üretildi, hidroelektrik lider oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 181 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 782 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 372 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 648 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 181 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 782 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 473 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 66 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.