Türkiye'de dün 950 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, ithal kömür ilk sırayı aldı - Son Dakika
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Türkiye'de dün 950 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, ithal kömür ilk sırayı aldı

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Dün Türkiye genelinde 950 bin 641 megavatsaatlik elektrik üretimi gerçekleşti, tüketim 941 bin 985 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde yüzde 22,9 payla ithal kömür santralleri ilk sırada yer alırken, en yüksek tüketim 44 bin 560 megavatsaatle 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 985 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 560 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 909 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 950 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 985 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 357 megavatsaat elektrik ihracatı, 1498 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelSon Dakika

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