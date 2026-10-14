Türkiye'de dün 954 bin 272 megavatsaat üretim, 945 bin 55 megavatsaat tüketim oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 954 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 55 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 539 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 361 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 55 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 727 megavatsaat elektrik ihracatı, 600 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.