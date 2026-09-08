Türkiye'de dün elektrik üretimi 1 milyon 104 bin 921 megavatsaat oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 85 bin 153 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 890 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 502 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 104 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 85 bin 153 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 989 megavatsaat elektrik ihracatı, 934 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.