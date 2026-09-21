Türkiye'de dün elektrik üretimi 888 bin 196, tüketimi 868 bin 598 megavatsaat oldu

Türkiye'de dün elektrik üretimi 888 bin 196, tüketimi 868 bin 598 megavatsaat olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün Türkiye'de 888 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 598 megavatsaat olarak kaydedildi. Üretimde yüzde 22,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, en yüksek saatlik tüketim 20.00'de 42 bin 399 megavatsaat oldu.
Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 598 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 399 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 529 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 888 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 598 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.
Türkiye, dün 22 bin 148 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA
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