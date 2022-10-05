Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

05.10.2022 10:24
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 271 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 98 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 271 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 98 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 205 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 976 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 271 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 98 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,5 ile ithal kömür ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 348 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 175 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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