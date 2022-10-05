Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 271 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 98 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 205 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 976 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 271 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 98 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,5 ile ithal kömür ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 348 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 175 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.