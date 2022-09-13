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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.09.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 681 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 681 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 974 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 994 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 912 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 681 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 809 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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