Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 21 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 989 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 936 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 329 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür ve yüzde 12,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 327 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 520 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.