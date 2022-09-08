Türkiye'de dün günlük bazda 940 bin 637 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 57 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 112 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 22 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 940 bin 637 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 57 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile ithal kömür ve yüzde 18 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 345 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 768 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.