Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 283 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 835 bin 537 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 239 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 65 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 283 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 835 bin 537 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 745 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.