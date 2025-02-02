Türkiye\'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 106 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 103 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 49 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 687 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 937 bin 106 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 103 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 241 megavatsaat elektrik ihracatı, 238 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.