Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 944 bin 194 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 180 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 134 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 715 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile güneş santralleri ve yüzde 10 ile ihtal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 674 megavatsaat elektrik ihracatı, 723 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.