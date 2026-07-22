Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 210 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 315 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 451 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 446 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 210 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 315 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 634 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 628 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.