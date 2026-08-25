Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

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Dün Türkiye'de 1 milyon 201 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 179 bin MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 201 bin 152 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 179 bin 578 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 413 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 201 bin 152 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 179 bin 578 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 423 megavatsaat elektrik ihracatı, 822 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri - Son Dakika

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