Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketimi Günlük Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 217 bin 216 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 215 bin 143 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 252 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 290 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 217 bin 216 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 215 bin 143 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 28 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 900 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.