Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 28 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 96 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 398 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 41 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 28 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 32 bin 96 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 169 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 951 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.