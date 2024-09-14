Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1 milyon 28 bin 319 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 96 MWh oldu.

14.09.2024 10:47
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 28 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 96 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 398 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 41 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 28 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 32 bin 96 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 169 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 951 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

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