Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 29 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 892 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 80 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 319 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 29 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 892 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 29 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.