Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 900 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin MWh olarak kaydedildi.

11.10.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 58 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 215 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 349 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 71 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 58 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 215 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 64 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 269 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.