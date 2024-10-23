Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 626 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 123 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 225 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 837 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 933 bin 626 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 123 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile doğal gaz ve yüzde 15,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 911 megavatsaat elektrik ihracatı, 409 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.