Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 815 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 2 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 168 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 24 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 815 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 2 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile rüzgar enerjisi santralleri ile 15,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 15 bin 969 megavatsaat elektrik ihracatı, 1181 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.