Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 970 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 797 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 422 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 505 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 970 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 797 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 309 megavatsaat elektrik ihracatı, 443 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.