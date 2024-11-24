Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 920 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin MWh olarak kaydedildi.

24.11.2024 10:46
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Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 423 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 683 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 716 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 669 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 423 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 683 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

???????Türkiye, dün 17 bin 983 megavatsaat elektrik ihracatı, 243 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

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