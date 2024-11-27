Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 11 bin 875 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 933 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 609 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 11 bin 875 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 286 megavatsaat elektrik ihracatı, 1088 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.