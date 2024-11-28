Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 31 bin 624 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 144 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 841 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 31 bin 624 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı, 484 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.