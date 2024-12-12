Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1.633 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 984 MWh oldu. Doğal gaz lider.

12.12.2024 10:46
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 836 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 130 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 11 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 836 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 570 megavatsaat elektrik ihracatı, 865 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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