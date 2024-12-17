Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1.03 milyon MWh elektrik üretildi, 1.01 milyon MWh tüketildi.

17.12.2024 10:47
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 32 bin 283 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 423 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 336 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 180 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 32 bin 283 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 423 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 10 megavatsaat elektrik ihracatı, 119 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

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