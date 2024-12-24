Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1 milyon 2 bin 603 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 942 MWh oldu.

24.12.2024 10:48
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 2 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 942 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 550 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 34 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 2 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 942 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 589 megavatsaat elektrik ihracatı, 1938 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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