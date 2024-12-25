Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 23 bin 499 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 793 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 682 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 503 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 23 bin 499 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 793 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 357 megavatsaat elektrik ihracatı, 653 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.