Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 13 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 543 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 52 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 505 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 13 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 543 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 15,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 520 megavatsaat elektrik ihracatı, 302 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.