Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1.036.529 MWh elektrik üretildi, 1.022.599 MWh tüketim gerçekleşti.

16.01.2025 10:47
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 36 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 652 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 346 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 36 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 599 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 12,4 barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 707 megavatsaat elektrik ihracatı, 867 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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