Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 23 bin 328 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 470 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 782 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 523 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 23 bin 328 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 470 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 11,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 330 megavatsaat elektrik ihracatı, 329 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.