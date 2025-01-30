Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 2 bin 566 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 989 bin 49 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 319 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 320 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 2 bin 566 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 989 bin 49 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 352 megavatsaat elektrik ihracatı, 793 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.